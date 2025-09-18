Уроженка Жигулевска, теннисистка Диана Шнайдер награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"Наградить спортсмена-инструктора спортивной сборной команды Российской Федерации по теннису федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", г. Москва", — говорится в указе № 659, который 17 сентября подписал президент России Владимир Путин.

Вместе со Шнайдер медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получила и ее напарница — Мирра Андреева.