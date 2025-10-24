ВК "Нова" обыграл "Факел-Ямал"

В Новом Уренгое "Нова" обыграла "Факел-Ямал".
Первая партия началась с преимуществом "Факела" — 15:8. Ситуация на площадке заставила наставника волжан Олега Микановича взять тайм-аут. Перерыв сработал — новокуйбышевцы усилили игру в защите и добивали доигровки, а вот у ямальцев посыпались невынужденные ошибки. Два шикарных блока итальянскому диагональному новоуренгойцев позволили "Нове" вырвать победу в партии — 28:26.
Во второй партии "Нова" уже не позволила сопернику уйти вперед с первых розыгрышей. На площадке завязалась равная борьба с переменным успехом. Только на финише игрового отрезка, благодаря удачным действиям на блоке, ямальцы смогли не только уйти вперед, но и удержать это преимущество — 19:16. Череда ошибок мешала игрокам "Новы" рассчитывать на погоню, и вскоре "Факел" сравнял счет по партиям — 25:19.
Третий сет в роли лидеров начали ямальцы: атаки Капранова и Романо достигали цели, летела у "Факела" и подача — 11:8. Впрочем, "Нова" не стушевалась, благодаря игре в защите, волжане сумели приблизиться в счете, а на подачах Шкулявичуса и вовсе перехватили игровую инициативу и вышли вперед — 14:13. Почувствовав уверенность, игроки волжан продолжили наступление, а три результативных блока в концовке стали наградой за терпение — 25:22.
Четвертая партия стала логичным продолжением концовки предыдущего сета — набравшие обороты волжане сразу взяли нити игры в свои руки. Надежная игра в защите и мощное нападение от Шкулявичуса — все это стало залогом успеха гостей. К середине партии "Нова" уже имела комфортное преимущество — 16:9, как, впрочем, и к концовке — 19:15. В этот вечер своего новокуйбышевцы уже не упустили. Победа в партии — 25:20 и в матче — 3:1, сообщает пресс-служба клуба.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!