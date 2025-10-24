ВК "Нова" обыграл "Факел-Ямал"

В Новом Уренгое "Нова" обыграла "Факел-Ямал".

Первая партия началась с преимуществом "Факела" — 15:8. Ситуация на площадке заставила наставника волжан Олега Микановича взять тайм-аут. Перерыв сработал — новокуйбышевцы усилили игру в защите и добивали доигровки, а вот у ямальцев посыпались невынужденные ошибки. Два шикарных блока итальянскому диагональному новоуренгойцев позволили "Нове" вырвать победу в партии — 28:26.

Во второй партии "Нова" уже не позволила сопернику уйти вперед с первых розыгрышей. На площадке завязалась равная борьба с переменным успехом. Только на финише игрового отрезка, благодаря удачным действиям на блоке, ямальцы смогли не только уйти вперед, но и удержать это преимущество — 19:16. Череда ошибок мешала игрокам "Новы" рассчитывать на погоню, и вскоре "Факел" сравнял счет по партиям — 25:19.

Третий сет в роли лидеров начали ямальцы: атаки Капранова и Романо достигали цели, летела у "Факела" и подача — 11:8. Впрочем, "Нова" не стушевалась, благодаря игре в защите, волжане сумели приблизиться в счете, а на подачах Шкулявичуса и вовсе перехватили игровую инициативу и вышли вперед — 14:13. Почувствовав уверенность, игроки волжан продолжили наступление, а три результативных блока в концовке стали наградой за терпение — 25:22.

Четвертая партия стала логичным продолжением концовки предыдущего сета — набравшие обороты волжане сразу взяли нити игры в свои руки. Надежная игра в защите и мощное нападение от Шкулявичуса — все это стало залогом успеха гостей. К середине партии "Нова" уже имела комфортное преимущество — 16:9, как, впрочем, и к концовке — 19:15. В этот вечер своего новокуйбышевцы уже не упустили. Победа в партии — 25:20 и в матче — 3:1, сообщает пресс-служба клуба.