Диана Шнайдер уступила Майе Джойнт во втором круге "тысячника" в Пекине

Уроженка Жигулевска, 19-я ракетка мира Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Во втором круге она проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт (36-й номер рейтинга) со счетом 5:7, 1:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех. На счету Джойнт один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11, пишет championat.com.