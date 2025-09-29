В Самаре встретили двукратного призера чемпионата мира по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера

Сегодня рейсом из Москвы в Самару вернулся спортсмен паралимпийской сборной России, двукратный призер чемпионата мира по паралимпийскому плаванию, призер Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта, воспитанник самарской школы плавания Кирилл Пульвер.

В составе сборной России самарец принимал участие в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию. Соревнования по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и с нарушением зрения проходили с 21 по 27 сентября в Сингапуре в тех же бассейнах, где летом этого года состоялся чемпионат мира по плаванию среди обычных спортсменов.

В чемпионате мира по паралимпийскому плаванию приняли участие 580 атлетов из разных стран мира. Представители сборной России, выступавшие в статусе нейтральных атлетов, завоевали 21 золотую, 20 серебряных и 19 бронзовых наград в различных дисциплинах.

Самарец Кирилл Пульвер соревновался в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в классе S5. По итогам отборочных соревнований Кирилл квалифицировался на участие на пяти дистанциях чемпионата. На четырех из них он попал в число финалистов, на двух завоевал призовые места.

Пульвер стал бронзовым призером в заплывах на 100 и 200 метров вольным стилем, показал седьмое время среди всех участников в плавании на спине на 50 метров, восьмое — на 50-метровке вольным стилем и девятое — на 50 метрах баттерфляем.

"В прошлом году случился мой дебют на соревнованиях международного уровня на Паралимпийских играх. Этот чемпионат мира — вторые крупные соревнования для меня. Было очень интересно побывать в Азии, в необычном климате, среди небоскребов. Мы приехали заблаговременно, к тому же, повезло, что мои основные дистанции по программе были в конце соревнований — акклиматизацию к тому времени прошел успешно и настроился на хороший результат. Работали в тандеме с тренером Вячеславом Ленским. В пять утра по самарскому времени он смотрел мои утренние заплывы, потом мы созванивались, вносили коррективы, чтобы еще лучше выступить вечером", — поделился Кирилл Пульвер.

В аэропорту "Курумоч" спортсмена приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, тренер Вячеслав Ленский, родители Марина и Сергей и супруга Карина, представители областного Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и муниципальной СШОР № 8 городского округа Самара.

"Две бронзовые медали чемпионата мира — это очень серьезное достижение. Мы рады тому, что в составе сборной команды Российской Федерации выступает спортсмен из Самарской области, на которого мы возлагаем оправданные надежды. Правительство нашего региона и губернатор Вячеслав Федорищев уделяют особое внимание развитию адаптивного спорта. Развивается инфраструктура, регион принимает различные мероприятия, наши спортсмены успешно выступают на всероссийском и вот теперь — международном уровне. В настоящее время Паралимпийский комитет России ведет важную работу по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете. Все меры направлены на то, чтобы вернуть Российской Федерации право выступать под своим национальным флагом", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Кирилл Пульвер и его тренер Вячеслав Ленский поделились ближайшими планами. Среди них — участие в XIII международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава", который пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября 2025 года, и подготовка к чемпионату Европы по паралимпийскому плаванию, запланированному на июль 2026 года.