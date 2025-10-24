Гандбольная "Лада" уступила столичному ЦСКА — 21:28

В своем седьмом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" проиграла столичному ЦСКА — 21:28 (6:19), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Статистика матча выглядит следующим образом:
"Лада" (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 21:28 (6:19). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 7/5-6/5. Штраф: 8-10 мин. Судьи: Мерзлютин (Ессентуки), Подставкин (Краснодар).
"Лада": Кунцевич (4/24=16%), Д. Семина (2/9=22%); Жилинскайте (2 мин.), Матюхина — 3, Филина — 2, Мусина — 3, Осипова — 3/1, Терлецкая — 4/1 (2 мин.), Шмонина — 1/1, Мишурина (2 мин.), Семайкина, Островская, Беспалова — 1, Рахмаева, Дворцевая — 3/2 (2 мин.), Кожокарь — 1.
ЦСКА: Аношкина (4/18=22%), Маркина (13/20=65%); Собкало — 2 (2 мин.), Баева — 1, В. Семина — 3 (2 мин.), Никитина, Козаченко — 4, Томилина (2 мин.), Чигиринова — 3, Сабирова — 6/5, Санталова — 3 (4 мин.), Гаряева, Илларионова — 3, Левчина, Явон, Васильева — 3.
