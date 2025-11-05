Гандбольная "Лада" обыграла "Кубань" — 30:29

В своем девятом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" одержала победу над краснодарской "Кубанью" — 30:29 (18:11), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
"Лада" (Тольятти) — "Кубань" (Краснодар) — 30:29 (18:11). Тольятти. Семиметровые: 4/4-8/4. Штраф: 8-8 мин. УСК "Олимп". Судьи: Валгузов, Тарасов (оба — Москва).
"Лада": Кунцевич (4/20=20%), Семина (7/20=35%); Жилинскайте, Филина, Мусина — 7 (2 мин.), Осипова — 3, Терлецкая, Шмонина — 4, Решетникова — 2, Мишурина — 1 (2 мин.), Семайкина — 1 (2 мин.), Островская (2 мин.), Беспалова — 1, Рахмаева, Дворцевая — 7, Еремина — 4/4.
"Кубань": Пойлова (2/10=20%), Скнарь (10/32=31%); Голуб — 2/1 (2 мин.), Савинова — 2 (2 мин.), Овчинникова — 1 (2 мин.), Гакаме — 2, Серадская — 1 (2 мин.+дисквалификация), Морозова — 5, Промысленко — 2, Куцевалова — 2, Казиханова — 2, Дорошенко — 4, Коняева — 1, Акулинина — 5/3.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!