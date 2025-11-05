16+
Гандбольная "Лада" обыграла "Кубань" — 30:29

ТОЛЬЯТТИ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В своем девятом матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" одержала победу над краснодарской "Кубанью" — 30:29 (18:11), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

"Лада" (Тольятти) — "Кубань" (Краснодар) — 30:29 (18:11). Тольятти. Семиметровые: 4/4-8/4. Штраф: 8-8 мин. УСК "Олимп". Судьи: Валгузов, Тарасов (оба — Москва).

"Лада": Кунцевич (4/20=20%), Семина (7/20=35%); Жилинскайте, Филина, Мусина — 7 (2 мин.), Осипова — 3, Терлецкая, Шмонина — 4, Решетникова — 2, Мишурина — 1 (2 мин.), Семайкина — 1 (2 мин.), Островская (2 мин.), Беспалова — 1, Рахмаева, Дворцевая — 7, Еремина — 4/4.

"Кубань": Пойлова (2/10=20%), Скнарь (10/32=31%); Голуб — 2/1 (2 мин.), Савинова — 2 (2 мин.), Овчинникова — 1 (2 мин.), Гакаме — 2, Серадская — 1 (2 мин.+дисквалификация), Морозова — 5, Промысленко — 2, Куцевалова — 2, Казиханова — 2, Дорошенко — 4, Коняева — 1, Акулинина — 5/3.

