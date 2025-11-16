Гандбольная "Лада" в домашнем матче обыграла ижевский "Университет"

В воскресенье, 16 ноября, в Тольятти прошел 11 матч предварительного этапа Чемпионата России по гандболу. "Лада" встретилась с "Университетом" из Ижевска.

Команда из Ижевска хоть и считается аутсайдером турнирной таблицы, но гостьи дерзко отвечали на атаки, неплохо защищались и дважды выходили в лидеры, а первый 10-минутный отрезок завершили с отставанием всего в один мяч. Тольяттинкам же хватило пяти минут, чтобы создать неплохой отрыв (10:5). В дальнейшем гости оставались под постоянным прессингом, и разница в счете неуклонно росла.

Итоговый счет встречи — 39:20 (21:10).

28 ноября гандболистки "Лады" также на своем поле примут АГУ-Адыиф.