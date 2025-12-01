Шнайдер и Потапова сыграли вничью с Путинцевой и Кудерметовой на турнире в Петербурге

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Анастасия Потапова ("Львы") сыграли вничью со счетом 3:3 в первом сете матча парного разряда с казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой и россиянкой Вероникой Кудерметовой ("Сфинксы") на турнире "Трофеи Северной Пальмиры", пишет championat.com.

В дальнейшем в игре приняли участие советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев, Мансур Бахрами и другие теннисисты-участники турнира. Встреча завершилась со счетом 3:3, 4:2, 5:2 в пользу "Львов". Общий счет турнира — 105:101 в пользу "Сфинксов".