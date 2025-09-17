16+
Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Южной Корее

СЕУЛ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Уроженка Жигулевска 19-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

Россиянка одолела представительницу США Кэти Макнелли со счетом 2:6, 6:2, 6:4, пишет championat.com.

Встреча была поставлена на долгую паузу из-за дождя в столице Южной Кореи. Шнайдер допустила восемь двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и выполнила одну подачу на вылет. Ее сопернице удалось реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Она также допустила шесть двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Диана Шнайдер сыграет с сильнейшей в матче Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Татьяна Мария (Германия).

