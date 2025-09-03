Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в четвертьфинале парного US Open

На проходящем в Нью-Йорке хардовом турнире "Большого шлема" US Open — 2025 воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева в двух партиях уступили Вероники Кудерметовой (Россия) с Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2, сообщает championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Андреева и Шнайдер выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один из трех брейк-пойнтов. Кудерметова и Мертенс дважды подали навылет при одной двойной ошибке и выиграли четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.