Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в стартовом матче Итогового турнира WTA

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева проиграли в стартовом матче парного разряда Итогового турнира WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает championat.com. Россиянки уступили канадо-новозеландскому дуэту Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча пара Андреева/Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из четырех. Дабровски и Рутлифф сделали в игре два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми за матч.

Итоговый турнир WTA — 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками турнира являются Дабровски и Рутлифф.