Диана Шнайдер начала с победы турнир в Токио

В первом круге женского хардового турнира категории WTA-500 уроженка Жигулевска Диана Шнайдер встречалась с украинкой Даяной Ястремской. Матч закончился победой Шнайдер в двух партиях - 6:3, 6:1, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. Ястремская выполнила один эйс при трех двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из четырех заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Токио Диана Шнайдер сыграет с 38-й ракеткой мира, российской теннисисткой Анной Калинской.