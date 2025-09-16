Воспитанница самарской школы тенниса, Олимпийская чемпионка 2020 г. в миксте, 52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон-2025.

"Для меня этот сезон закончен. Следующий турнир — что-то перед Открытым чемпионатом Австралии. Пока не решила, что именно. Склоняюсь к Брисбену, но надо по датам и форме смотреть", — приводит слова Павлюченковой один из телеграм-каналов.

Лучшим достижением Павлюченковой в текущем сезоне на турнирах "Большого шлема" стали выходы в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2025 и Уимблдона-2025. В Мельбурне Анастасия проиграла будущей финалистке Арине Соболенко со счетом 2:6, 6:2, 3:6, а в Лондоне со счетом 1:6, 6:7 (9:11) уступила тоже будущей финалистке турнира, американке Аманде Анисимовой, пишет championat.com.