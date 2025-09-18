Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на турнире в Сеуле

В четверг, 18 сентября, уроженка Жигулевска Диана Шнайдер не смогла обыграть представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея).

Счет — 4:6, 4:6, пишет championat.com.

Матч длился 1 час 24 минуты. Шнайдер допустила три двойные ошибки, реализовала три брейк-пойнта из семи и не выполнила ни одной подачи на вылет. Ее сопернице удалось реализовать пять из семи брейк-пойнтов. Она также допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс.