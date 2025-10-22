Диана Шнайдер на смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Токио

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер уступила во втором круге WTA-500 в Токио соотечественнице Анне Калинской.

Калинская вышла в 1/4 финала со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).

Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Диана Шнайдер сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов за матч, пишет championat.com.