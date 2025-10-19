Диана Шнайдер проиграла в полуфинале турнира в Нинбо

В субботу, 18 октября, в полуфинале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай) Диана Шнайдер сыграла с Екатериной Александровой. Об этом сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 32 минуты и закончился со счетом 0:2 (3:4, 6:6). Шнайдер выбывает из турнира, а Александрова сразится в финале с Еленой Рыбакиной из Казахстана.