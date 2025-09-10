16+
Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду"

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В своем втором матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" обыграла "Звезду" из Звенигорода — 25:22 (15:11).

Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. 

"Лада" (Тольятти) — "Звезда" (Звенигород) — 25:22 (15:11). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 9/6-7/6. Штраф: 4-6 мин. Судьи: А. Герасимова, Д. Герасимова (обе — Волгоград).

"Лада": Каюмова (2/12=16%), Семина (14/26=53%); Фомина, Жилинскайте — 2, Осипова — 1, Терлецкая — 2, Шмонина — 1, Решетникова — 2, Мишурина (дисквалификация), Островская — 3, Беспалова — 1, Рахмаева, Дворцевая — 8/3, Кожокарь, Макеева — 1, Еремина — 4/3.

"Звезда": Долгих, Тиханова; Коркина, Осипова, Пензева, Авдошко, Егорова, Кандакова, Безбабных, Шальнова, Закордонская, Дьяченко, Миленина, Клишина, Суздальцева, Вертушкова.

