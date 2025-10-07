Диана Шнайдер потерпела поражение в первом круге турнира в Ухане

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), уступив в стартовом матче чешке Катержине Синяковой со счетом 4:6, 4:6, сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Синякова выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.