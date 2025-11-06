На форуме в Самаре Михаил Дегтярев рассказал, как российские атлеты возвращаются в мировой спорт

Зимние олимпийские игры в Милане в 2026-м году станут последними, в которых российские спортсмены будут участвовать в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в четверг, 6 ноября, во время пленарного заседания XIII международного форума "Россия - спортивная держава".

"Международный олимпийский комитет по итогам сентябрьского исполкома заявил о намерении обеспечить участие национальной сборной России в Юношеских Олимпийских играх 2026-го года в Дакаре. Мы к этому готовы, де-факто это означает, что Милан будет последней олимпиадой, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе", - пояснил Михаил Дегтярев.

Он рассказал о некоторых результатах работы по возвращению российских спортсменов на международную арену, которую проводят Минспорта и Олимпийский комитет России.

"Мы недавно вернулись из Парижа с конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Наша страна одержала победу в голосовании за место в правящем комитете Всемирного антидопингового фонда. Это хороший результат, 76 стран нас поддержало, за что спасибо", - сообщил Михаил Дегтярев.

Министр рассказал, что уже 4 тыс. российских спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать на международной арене.

"Наши сборные вновь участвуют в командных турнирах в плавании, фехтовании, дзюдо, стрельбе из лука, гребном спорте, в пятиборье. Недавно Международная федерация плавания приняла положительное решение по водному поло, за что им спасибо. В этом году наши спортсмены уже приняли участие в 37 чемпионатах по олимпийским видам и завоевали 91 медаль, включая 35 золотых. В прошлом году у нас были 71 медаль, в том числе 32 золотых. Стабильно российские атлеты занимают лидирующие позиции в общих командных зачетах. Несмотря на все трудности, иногда на нейтральный флаг, невозможно игнорировать тот факт, что порой весь пьедестал оказывается занят нашими российскими спортсменами", - отметил глава Минспорта.

Он уточнил, что ведомство потому так много внимания уделяет международной повестке, что победы российских атлетов на международных стартах становятся одним из стимулов развития детско-юношеского спорта.

"После каждой победы мы видим приток детей в спортивные школы. Есть победы, есть сразу новые ребята, новые группы в спортивных секциях, потому что дети хотят быть похожи на великих чемпионов. А как же мы будем этих чемпионов получать, если закроемся, никуда не будем ездить, будем в изоляции? Поэтому мы продолжим линию защиты прав наших спортсменов на участие во всех возможных международных и межгосударственных соревнованиях. Молодежь - будущее спорта, а спорт - будущее молодежи", - резюмировал Михаил Дегтярев.