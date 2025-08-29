ВТБ: старейший беговой марафон Европы "Пушкин — Петербург" побьет рекорд по числу участников

ВТБ стал титульным спонсором 98-го Петербургского марафона "Пушкин — Петербург" и выделил призовой фонд 2 млн рублей для награждения победителей. Старейший марафон Европы в этом году пройдет 7 сентября и поставит рекорд по числу участников: на старт выйдут более 11 тысяч бегунов из 126 городов России и 10 стран мира.

Среди участников марафона — представители России, Беларуси, Сербии, Казахстана, Китая и других стран. Они пробегут по маршруту, объединяющему исторические места Пушкина и Петербурга. В программе — дистанции для любого уровня подготовки: 5 км, 10 км, 30 км и 42,195 км. Всех участников ждет общий финиш на Дворцовой площади.

Призовой фонд, выделенный ВТБ, составит 2 миллиона рублей. По 500 тысяч получат победители мужской и женской дистанции 42,195 км, а того, кто сможет покорить действующий рекорд Петербургского марафона на дистанции 30 км (установил Леонид Тихонов в 1988 году — 1 час 29 минут и 55 секунд), ждет специальный приз — 1 млн рублей.

"Санкт-Петербург — родной город для ВТБ. Мы активно вовлечены в разные сферы жизни — развиваем городскую среду, реализуем социальные и спортивные проекты, помогаем сохранять культурное наследие. Петербургский марафон "Пушкин — Петербург" — не просто спортивное событие, но и престижное соревнование легкоатлетов, возможность установить рекорды, признаваемые международными стандартами. ВТБ важно сохранить для жителей и гостей города эту традицию, поэтому мы окажем поддержку марафону", — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Топ-менеджер добавил, что ВТБ также активно вовлечен в спортивное движение — беговой клуб банка объединяет 1000 человек, а на старт петербургского марафона выйдет команда банка из самых разных городов России.

"Петербургский марафон "Пушкин — Петербург" по праву носит звание легендарного. За свою более чем вековую историю он продолжает объединять людей и является важной частью легкоатлетических традиций. В этом году праздник бега объединит более 11 тысяч участников и болельщиков, что станет еще одним рекордом в истории марафона", — рассказал Дмитрий Павлов, президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга и основатель бегового сообщества ПушкинРан.