Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Нью-Йорке

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер проиграла 52-му номеру рейтинга, спортсменке из Германии Лауре Зигемунд в поединке первого круга турнира US Open со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Российская теннисистка в этой встрече выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы четыре эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12 возможных, пишет championat.com.
US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!