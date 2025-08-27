Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Нью-Йорке

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер проиграла 52-му номеру рейтинга, спортсменке из Германии Лауре Зигемунд в поединке первого круга турнира US Open со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Российская теннисистка в этой встрече выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы четыре эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12 возможных, пишет championat.com.

US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября.