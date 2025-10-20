В Самаре врача отправили в колонию за махинации с инвалидностью

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу врача общей практики Камышлинской ЦРБ Сергея Меньшаева. Ему вменяли мошенничество.

Как следует из материалов дела, ситуация произошла между Меньшаевым и пациенткой. Женщина рассказала, что ее сын до 18 лет имел инвалидность из-за сахарного диабета. В декабре 2022-го она обратилась к Меньшаеву, и тот обещал помочь с инвалидностью. Правда — за денежное вознаграждение.

"В 2023 году начали оформлять документы, сын проходил обследования, однако оформление документов тянулось очень долго. Спрашивала у Меньшаева, оформил ли он посыльный лист, однако он находил какие-то отговорки", — рассказывала свидетельница.

Женщина перечислила доктору на карту сначала 40 тысяч рублей по предварительной договоренности. Потом отдавала наличными по 50 и 60 тысяч для ускорения получения инвалидности. В итоге инвалидность сыну женщины не дали, деньги Меньшаев не возвращал. Тогда расстроенная мать обратилась в следственные органы. Меньшаева приговорили к году колонии общего режима, облсуд оставил вердикт в силе. Ранее Меньшаева в СМИ приводили в пример как участника программы "Земский доктор". Сам Меньшаев рассказывал в интервью, что прибыл работать по приглашению главврача и ему очень нравился коллектив.