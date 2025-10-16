Вступил в силу приговор в отношении экс-прокурора Сызрани Федорина

Облсуд вынес решение по жалобе на приговор Вадиму Федорину. Он попал под пристальное внимание силовиков, когда занимал пост прокурора Сызрани, из-за организации схемы по получению взяток.

"Установлено, что адвокат АБ "ФОРТиС" Фомин Д.С. и житель Сызрани Романчев Ю.А. выступили посредниками при передаче вышеупомянутому должностному лицу взятки 3 млн руб. от представителей медицинского центра "Гиппократ" за вынесение органом следствия постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 165 и ч. 5 ст. 159 УК РФ, а также за то, чтобы прокуратура Сызрани признала эти постановления законными", - рассказали в УФСБ по Самарской области.

Напомним, Федорин вины не признал. В его версии Романичев попросил помочь его знакомой "в связи с деятельностью ООО "Гиппократ". А он лишь посоветовал адвоката - Фомина.

Как отмечают в ФСБ, вина Федорина была доказана - в августе 2024 г. решением Автозаводского районного суда Тольятти он приговорен по ч. 6 ст. 290 УК РФ к 10 с половиной годам лишения свободы со штрафом 15 млн руб. и временным лишением права занимать определенные должности. Адвокат осужден к семи годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 3 млн руб. и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Третий фигурант получил пять лет лишения свободы и штраф 3 млн рублей. Сейчас приговор вступил в законную силу.