Вступил в силу приговор в отношении экс-прокурора Сызрани Федорина

Облсуд вынес решение по жалобе на приговор Вадиму Федорину. Он попал под пристальное внимание силовиков, когда занимал пост прокурора Сызрани, из-за организации схемы по получению взяток.
"Установлено, что адвокат АБ "ФОРТиС" Фомин Д.С. и житель Сызрани Романчев Ю.А. выступили посредниками при передаче вышеупомянутому должностному лицу взятки 3 млн руб. от представителей медицинского центра "Гиппократ" за вынесение органом следствия постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 165 и ч. 5 ст. 159 УК РФ, а также за то, чтобы прокуратура Сызрани признала эти постановления законными", - рассказали в УФСБ по Самарской области.
Напомним, Федорин вины не признал. В его версии Романичев попросил помочь его знакомой "в связи с деятельностью ООО "Гиппократ". А он лишь посоветовал адвоката - Фомина.
Как отмечают в ФСБ, вина Федорина была доказана - в августе 2024 г. решением Автозаводского районного суда Тольятти он приговорен по ч. 6 ст. 290 УК РФ к 10 с половиной годам лишения свободы со штрафом 15 млн руб. и временным лишением права занимать определенные должности. Адвокат осужден к семи годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 3 млн руб. и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Третий фигурант получил пять лет лишения свободы и штраф 3 млн рублей. Сейчас приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.