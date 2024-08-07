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Экс-прокурор Сызрани Вадим Федорин получил срок в 10,5 года и штраф в 15 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшему прокурору Сызрани Вадиму Федорину, адвокату Дмитрию Фомину и их знакомому Юрию Романичеву вынесены приговоры за коррупционные преступления, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, что они проходили подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6. ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Троих подозреваемых задержали в августе 2021 года. По версии следствия, Федорин намеревался получить взятку 3 млн руб. от ООО "Гиппократ". Предполагается, что деньги должны были передать прокурору Фомин и Романичев. Фомин уже забрал аванс 600 тыс. рублей. За вознаграждение прокурор должен был закрыть глаза на нарушения в фирме.

Сам Федорин вины не признал. В его версии, Романичев попросил помочь его знакомой "в связи с деятельностью ООО "Гиппократ". А он лишь посоветовал адвоката — Фомина.

При этом, как рассказал сам Федорин в суде по избранию ему меры пресечения, в "Гиппократе" нашли нарушения. По словам прокурора, фирма выдавала медсправки, нужные для получения водительских прав. А нарушение было в том, что справки делались без заключения нарколога и психиатра. В итоге в прокуратуру с жалобами на компанию обратились главврачи наркодиспансера и психоневрологического диспансера Сызрани.

Приговором суда бывшему прокурору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 15 млн руб. и лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 7 лет.

Адвокат осужден к 7 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 3 млн руб. и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.

Третий фигурант приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей.

Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

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