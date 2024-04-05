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Суды Происшествия

Экс-прокурору Сызрани Вадиму Федорину запросили срок в 11 лет

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Автозаводского района Тольятти подошел к концу процесс по уголовному делу бывшего прокурора Сызрани Вадима Федорина, а также адвоката Дмитрия Фомина и их знакомого Юрия Романичева. Их обвиняют в коррупции.

Фото: Прокуратура Самарской области

Как рассказала адвокат Вадима Федорина Ирина Бояхчян, прокуратура в прениях просила приговорить Федорина к 11 годам лишения свободы, а Фомина и Романичева — к 11 годам и 9 месяцам. Кроме того, подсудимым запросили штрафы — по 210 млн рублей.

Защитники считают, что вина подсудимых не доказана и настаивают на невиновности. В ближайшее время в суде должны выступить адвокаты и подсудимые. После этого суд вынесет решение. 

Напомним, троих подозреваемых задержали в августе 2021 года. По версии следствия, Федорин намеревался получить взятку 3 млн руб. от ООО "Гиппократ". Предполагается, что деньги должны были передать прокурору Фомин и Романичев. Фомин уже забрал аванс 600 тыс. рублей. За вознаграждение прокурор должен был закрыть глаза на нарушения в фирме.

Сам Федорин вины не признал. В его версии, Романичев попросил помочь его знакомой "в связи с деятельностью ООО "Гиппократ". А он лишь посоветовал адвоката — Фомина.

При этом, как рассказал сам Федорин в суде по избранию ему меры пресечения, в "Гиппократе" нашли нарушения. По словам прокурора, фирма выдавала медсправки, нужные для получения водительских прав. А нарушение было в том, что справки делались без заключения нарколога и психиатра. В итоге в прокуратуру обратились главврачи наркодиспансера и психоневрологического диспансера Сызрани.

"Было выявлено 14 фактов выдачи подобных справок лицам, которые состоят на учете как алкоголики, наркоманы или лица, страдающие психическими расстройствами. И ими потом были получены водительские удостоверения", — сообщил Федорин.

Защитники экс-прокурора выдвигали версию о том, что его могли подставить, поскольку он инициировал проверки "Гиппократа", а фирма могла иметь покровителей среди силовиков.

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