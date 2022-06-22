В Тольятти начали судить бывшего прокурора Сызрани Вадима Федорина

В суде Автозаводского района Тольятти начали рассматривать уголовное дело теперь уже бывшего прокурора Сызрани Вадима Федорина, а также адвоката Дмитрия Фомина и их знакомого по фамилии Романичев. Об этом рассказала адвокат Федорина Ирина Бояхчян.
Напомним, троих подозреваемых задержали в августе 2021 года. По версии следствия, Федорин намеревался получить взятку 3 млн руб. от ООО "Гиппократ". Предполагается, что деньги должны были передать прокурору Фомин и Романичев. Фомин уже забрал аванс 600 тыс. рублей. За вознаграждение прокурор должен был закрыть глаза на нарушения в фирме.
Сам Федорин вину не признал. В его версии, Романичев попросил помочь его знакомой "в связи с деятельностью ООО "Гиппократ". А он лишь посоветовал адвоката — Фомина.
При этом, как рассказал сам Федорин в суде по избранию ему меры пресечения, в "Гиппократе" нашли нарушения. По словам прокурора, фирма выдавала медсправки, нужные для получения водительских прав. А нарушение было в том, что справки делали без заключения нарколога и психиатра. В итоге в прокуратуру обратились главврачи наркодиспансера и психоневрологического диспансера Сызрани.
"Было выявлено 14 фактов выдачи вот справок лицам, которые состоят на учете как алкоголики, наркоманы или лица, страдающие психическими расстройствами. И ими потом были получены водительские удостоверения", — сообщил Федорин.
Как пояснила журналисту Волга Ньюс адвокат Ирина Бояхчян, сейчас суд по уголовному делу о коррупции начинается процесс в Автозаводском районе Тольятти. 20 июня всем подозреваемым продлили сроки содержания под стражей. При этом юрист считает, что были допущены нарушения. Например, подозреваемые не получили уведомлений о дате заседания в установленном порядке. Кроме того, по словам Ирины Бояхчян, двое из троих подозреваемых не были доставлены в суд — юрист говорит, что это тоже нарушает установленные нормы.
Защитники прокурора выдвигают версию о том, что его могли подставить, поскольку он инициировал проверки "Гиппократа", а фирма могла иметь покровителей среди силовиков.
Кто прав в этой истории, теперь будет разбираться судья Наталья Еремина. За покушение на получение взятки и посредничество во взяточничестве всем троим обвиняемым грозят реальные сроки лишения свободы.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.