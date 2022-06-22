В Тольятти начали судить бывшего прокурора Сызрани Вадима Федорина

В суде Автозаводского района Тольятти начали рассматривать уголовное дело теперь уже бывшего прокурора Сызрани Вадима Федорина, а также адвоката Дмитрия Фомина и их знакомого по фамилии Романичев. Об этом рассказала адвокат Федорина Ирина Бояхчян.

Напомним, троих подозреваемых задержали в августе 2021 года. По версии следствия, Федорин намеревался получить взятку 3 млн руб. от ООО "Гиппократ". Предполагается, что деньги должны были передать прокурору Фомин и Романичев. Фомин уже забрал аванс 600 тыс. рублей. За вознаграждение прокурор должен был закрыть глаза на нарушения в фирме.

Сам Федорин вину не признал. В его версии, Романичев попросил помочь его знакомой "в связи с деятельностью ООО "Гиппократ". А он лишь посоветовал адвоката — Фомина.

При этом, как рассказал сам Федорин в суде по избранию ему меры пресечения, в "Гиппократе" нашли нарушения. По словам прокурора, фирма выдавала медсправки, нужные для получения водительских прав. А нарушение было в том, что справки делали без заключения нарколога и психиатра. В итоге в прокуратуру обратились главврачи наркодиспансера и психоневрологического диспансера Сызрани.

"Было выявлено 14 фактов выдачи вот справок лицам, которые состоят на учете как алкоголики, наркоманы или лица, страдающие психическими расстройствами. И ими потом были получены водительские удостоверения", — сообщил Федорин.

Как пояснила журналисту Волга Ньюс адвокат Ирина Бояхчян, сейчас суд по уголовному делу о коррупции начинается процесс в Автозаводском районе Тольятти. 20 июня всем подозреваемым продлили сроки содержания под стражей. При этом юрист считает, что были допущены нарушения. Например, подозреваемые не получили уведомлений о дате заседания в установленном порядке. Кроме того, по словам Ирины Бояхчян, двое из троих подозреваемых не были доставлены в суд — юрист говорит, что это тоже нарушает установленные нормы.

Защитники прокурора выдвигают версию о том, что его могли подставить, поскольку он инициировал проверки "Гиппократа", а фирма могла иметь покровителей среди силовиков.

Кто прав в этой истории, теперь будет разбираться судья Наталья Еремина. За покушение на получение взятки и посредничество во взяточничестве всем троим обвиняемым грозят реальные сроки лишения свободы.