Суды Происшествия

Директора самарской консалтинговой компании REC Петухова арестовал суд

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Суд Железнодорожного района Самары арестовал директора самарской консалтинговой компании REC и автора проекта Станкозавод Никиту Петухова. Его подозревают в мошенничестве.

По данным источников, решение об аресте на время следствия принял суд в прошлую пятницу. Подозревают Петухова в мошенничестве (статья 159 УК РФ), но обвинение пока не предъявлено. Кроме того, известно, что сам Петухов считает себя невиновным.

Напомним, о задержании Петухова стало известно накануне. Он занимался креативными кластерами. Консалтинговая компания REC также руководила креативными кластерами в Самаре ("8 студий" на ул. Молодогвардейской, "Артист" на ул. Ленинградской).

