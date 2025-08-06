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Суды Происшествия

В Самаре бомж получил почти 2 года колонии за пьяный дебош на жд-вокзале

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд оставил без изменения приговор в отношении ранее судимого, не имеющего постоянного места жительства и работы жителя региона, осужденного за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Ночью 24 декабря 2024 г. пьяный мужчина зашел в здание самарского железнодорожного вокзала. Размахивая осколком стеклянной бутылки, он сыпал угрозами в адрес сотрудника транспортной безопасности, грозился причинить вред здоровью, матерился, а когда инспектор попытался вывести его из здания, ударил его кулаком в лицо.

Похожий инцидент повторился и чуть позже, 4 февраля 2025 г. Будучи пьяным, находясь у входа в здание железнодорожного вокзала станции Чапаевск, мужчина отказался выполнить требование сотрудников подразделения транспортной безопасности выложить находящиеся при нем вещи и пройти рамку металлодетектора, из-за чего ему запретили пройти в здание вокзала. После этого дебошир, демонстративно выражаясь нецензурной лексикой в адрес сотрудников подразделения транспортной безопасности, высказал им угрозы физической расправой, а затем бросил во входную дверь находящуюся при нем стеклянную бутылку, разбив в двери стекло и причинив филиалу ОАО "РЖД" материальный ущерб в размере 5 000 рублей.
 
Приговором Железнодорожного районного суда Самары мужчину обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, и назначили наказание: 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
 
Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу защитника, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции, приговор суда оставила без изменения, апелляционную жалобу, в которой поставлен вопрос о смягчении назначенного осужденному наказания, без удовлетворения.

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