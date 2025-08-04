Двое жителей Самарской области чуть не убили собутыльника

Суд Кировского района Самары вынес приговор двум жителям Похвистнево, которых признали виновными в покушении на убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2024 г. они выпивали с 47-летним знакомым, а затем поссорились. Началась драка. Обвиняемые били жертву кулаками в голову, а потом вытолкнули из окна с третьего этажа. После этого злоумышленники вышли на улицу и продолжили избивать знакомого. Потерпевший получил тяжкие травмы. Остановили преступников прохожие, которые также вызвали полицию и "скорую".
Суд назначил каждому из обвиняемых по 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на полтора года.
Последние комментарии
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