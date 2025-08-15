16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Замглавы ДУИ Самары Кальченко отправили под домашний арест В Тольятти ведущего инженера АвтоВАЗа осудили за взятку в 1,6 млн рублей Экс-глава села в Красноярском районе выслушал приговор за препятствие предпринимательской деятельности "Поссорились дети": суд начинает необычный процесс о стрельбе в Елховке С экс-главы племзавода "Дружба" взыскали 21 млн рублей

Суды Происшествия

Замглавы ДУИ Самары Кальченко отправили под домашний арест

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 августа, суд Ленинского района Самары отправил под домашний арест замначальника управления имуществом администрации города Евгения Кальченко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Напомним, по версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но, по данным правоохранителей, недвижимость могли закупить по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

14 августа следствие вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Кальченко на время расследования (пока на полтора месяца). Адвокат Кальченко Анатолий Храновский просил избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест.

Сам Кальченко вину не признает — в его версии не получалось купить квартиры для сирот по более выгодным ценам, поскольку никто из поставщиков не откликался на конкурс. При этом в суде прозвучало, что риэлтор (бывшая жена Кальченко по фамилии Урбан) могла продавать квартиры дешевле, а продавала ДУИ дороже.

После обсуждения следователь попросила пока продлить срок содержания Кальченко под стражей на 72 часа, чтоб предоставить суду дополнительные материалы для решения вопроса об аресте. Суд постановил продлить содержание под стражей на 48 часов. Вернулись к вопросу избрания меры пресечения для Кальченко в суде в пятницу, 15 августа. Суд постановил отправить чиновника под домашний арест. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31