Замглавы ДУИ Самары Кальченко отправили под домашний арест

В пятницу, 15 августа, суд Ленинского района Самары отправил под домашний арест замначальника управления имуществом администрации города Евгения Кальченко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Напомним, по версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но, по данным правоохранителей, недвижимость могли закупить по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

14 августа следствие вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Кальченко на время расследования (пока на полтора месяца). Адвокат Кальченко Анатолий Храновский просил избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест.

Сам Кальченко вину не признает — в его версии не получалось купить квартиры для сирот по более выгодным ценам, поскольку никто из поставщиков не откликался на конкурс. При этом в суде прозвучало, что риэлтор (бывшая жена Кальченко по фамилии Урбан) могла продавать квартиры дешевле, а продавала ДУИ дороже.

После обсуждения следователь попросила пока продлить срок содержания Кальченко под стражей на 72 часа, чтоб предоставить суду дополнительные материалы для решения вопроса об аресте. Суд постановил продлить содержание под стражей на 48 часов. Вернулись к вопросу избрания меры пресечения для Кальченко в суде в пятницу, 15 августа. Суд постановил отправить чиновника под домашний арест.