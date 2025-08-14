Замглавы ДУИ Самары Евгению Кальченко продлили содержание под стражей на 48 часов

В четверг, 14 августа, судья Ленинского района Самары Иван Бедняков начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для замначальника департамента управления имуществом администрации Самары Евгения Кальченко.

Евгений Кальчеко родился в Херсонской области, зарегистрирован в Тольятти, живет в Волжском районе. Имеет несовершеннолетнего ребёнка, а задержан был накануне, 13 августа.

Напомним, СУ СКР по Самарской области в отношении Кальченко возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

По версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но есть нюанс — недвижимость закупили по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Как стало известно в заседании суда по избранию меры пресечения 14 августа, в ведении Кальченко, по данным следователя, были и заявки на закупки. При этом закупки иногда были жилья для детей-сирот. В том числе квартиры решили закупить в Крутых Ключах. Жилье стали приобретать у бывшей супруги Кальченко по фамилии Урбан по цене почти вдвое большей, чем реальная стоимость этого жилья.

Кальченко вину не признал. Но, как считает следователь, преступление, в котором не признается Кальченко, имеет общественную значимость и чиновника необходимо заключить под стражу на время расследования (пока на полтора месяца).

Адвокат Кальченко Анатолий Храновский задал ряд вопросов — например, о том, пытался ли чиновник скрыться от следствия.

Также защитник поделился с журналистом Волга Ньюс, что, по его данным, Кальченко разведен уже давно, а последние лет 10 живет с новой возлюбленной. Кроме того, по данным юриста, у Урбан большое ИП, которое занимается недвижимостью. Сам Кальченко утверждает, якобы были проведены 543 аукциона по нормативной цене (чуть более 3 млн) и никто не хотел продавать квартиры по более выгодным ценам. В то же время, у силовиков есть данные, что риелтор покупала квартиры дешевле, а продавала для ДУИ дороже.

В суд пришла и нынешняя гражданская жена Кальченко Ирина Мясникова. Красивая блондинка в деловых очках пояснила, что живут они с Евгением вместе уже давно. Кальченко она считает законопослушным и добрым. Женщина также сообщила, что готова предоставить ему свою квартиру для дальнейшего проживания, если ему изберут домашний арест. Ирина сказала, что иногда Кальченко ездит в Тольятти повидаться с сыном, но с бывшей супругой у него, мол, отношений нет.

Под конец обсуждения в судебном заседании Кальченко заявил, что недавно у него появился новый руководитель, которая, якобы, сказала, что ему нужно уходить с должности "по-хорошему" или "по-плохому".

После обсуждения следователь попросила пока продлить срок содержания Кальченко под стражей на 72 часа, чтоб предоставить суду дополнительные материалы для решения вопроса об аресте. Суд постановил продлить содержание под стражей на 48 часов.