Преступления Происшествия

В Самаре задержали замглавы ДУИ Евгения Кальченко

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Заместителя главы департамента управления имуществом подозревают в превышении должностных полномочий. Его задержали сотрудники Следственного комитета и полиции.

Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По версии следствия, не позднее марта 2022 г. замглавы ДУИ заключил с экс-женой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента для формирования специализированного жилищного фонда принадлежавших ей четырех квартир в Самаре. Но есть нюанс — недвижимость закупили по завышенной цене. Ущерб бюджету от действий Кальченко оценили в сумму не менее 4 млн рублей.

"Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету. В настоящее время подозреваемый задержан, он допрашивается следователем по обстоятельствам совершенного преступления", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

По информации Волга Ньюс, задержан Евгений Кальченко. Напомним, ранее прокуратура выявила нарушения в ходе проверки информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о бездействии органов местного самоуправления при расселении граждан из аварийного жилья и приобретении квартир для детей-сирот. В частности, было установлено, что при заключении и исполнении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений заместитель руководителя ДУИ осуществлял приемку квартир, собственником которых выступала его бывшая супруга.

Далее, по информации Волга Ньюс, материалы в отношении Кальченско передали в Следственный комитет. При оперативной поддержке полиции следователи и провели обыски. Сейчас расследование продолжается.

