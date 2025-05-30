Прокуратура Самары добивается увольнения чиновника, закупавшего квартиры у бывшей супруги

Прокуратура выявила конфликт интересов у заместителя главы департамента управления имуществом Самары. В надзорном ведомстве добиваются увольнения чиновника.

Как сообщает прокуратура области, нарушения были выявлены в ходе проверки информации, размещенной в СМИ и соцсетях, о бездействии органов местного самоуправления при расселении граждан из аварийного жилья и приобретении квартир для детей-сирот.

В частности, было установлено, что при заключении и исполнении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений заместитель руководителя ДУИ осуществлял приемку квартир, собственником которых выступала его бывшая супруга.

Доход бывшей супруги и его несовершеннолетнего сына от этих сделок составил свыше 44 млн рублей.

"Явившись стороной конфликта, муниципальный служащий мер по его недопущению и урегулированию не принял, руководителя департамента о наличии заинтересованности в сделках не уведомил", - сообщает прокуратура.

Прокурор города Артем Ярыгин внес руководителю департамента представление и поставил вопрос об увольнении подчиненного работника в связи с утратой доверия.

По данным источников Волга Ньюс, речь идет о Евгении Кальченко.

Напомним, ранее внимание правоохранителей привлекла деятельность другого замглавы ДУИ - Виктора Федоренчика.Он уже выслушивал приговор за злоупотребление полномочиями - жилье, предназначавшееся сиротам по соцнайму, уходило другим людям. Сейчас он также обвиняется в выводе жилых помещений в муниципальных общежитиях.