В Самаре суд оправдал экс-депутата Андрея Майера

В минувшую пятницу, 12 декабря, в Самарском областном суде были рассмотрены апелляционные жалобы защитников на приговор Самарского районного суда по делу экс-депутата Совета депутатов Куйбышевского района Андрея Майера. Ранее суд первой инстанции признал виновным в мошенничестве и приговорил к исправительным работам.

Напомним, по мнению правоохранителей, ООО "СК-Энерго" при исполнении договора оказания услуг по передаче электроэнергии не перечислило ПАО "Россети-Волга" - "Самарские распределительные сети" средства, полученные от потребителей. При этом пропали 57 млн руб., и к этому, якобы, был причастен Майер, которому обвинение вменило фактическое руководство "СК-Энерго" с сентября по декабрь 2021 г., хотя он и не был членом органа управления данной организации.

В ходе следствия депутата поначалу отправили в СИЗО, а затем через полгода отсидки перевели под домашний арест. Обвиняемый своей вины не признал и уверял, что не имел в ООО "СК-Энерго" никакого влияния на реальное руководство, распоряжавшееся денежными средствами предприятия, и вообще не имел никакого отношения к этой организации.

С июля 2023 г. уголовное дело слушалось в суде под председательством федерального судьи Андрея Чудайкина, а в мае 2024 года был вынесен обвинительный приговор. В результате Майер получил два года и три месяца лишения свободы, замененные на принудительные работы с удержанием 15% заработка в доход государства. Кроме этого, на него была возложена обязанность выплатить 57 млн руб. потерпевшему ПАО "Россети-Волга". В конце года, после первого апелляционного пересмотра, приговор вступил в законную силу, но был обжалован защитой.

В Шестом кассационном суде решение апелляционной инстанции было отменено с указанием дать надлежащую оценку доводам защиты и повторно возвращено на новое апелляционное рассмотрение в Самарский областной суд. И вот теперь после повторного рассмотрения апелляционным приговором судьи Ольги Прохоровой жалобы защитников были удовлетворены, и Андрей Майер полностью оправдан.

"Пожалуй, самым удивительным в этом деле является тот факт, что, при наличии очевидных и непреодолимых пороков обвинения, выдвинутого против нашего подзащитного, оно не только дошло до суда, но и увенчалось при первом его рассмотрении обвинительном приговором, который изначально был оставлен в силе судом апелляционной инстанции, — комментирует приговор один из защитников, адвокат Дмитрий Тараборин. — Сторона защиты последовательно указывала на то, что в описании преступного деяния фактически отсутствует указание на способ его совершения, так как Майер не имеет никакого отношения к заключению договора, в неисполнении которого он был обвинен, никогда не контактировал ни с кем из представителей потерпевшего и объективно не имел никакой возможности распоряжаться средствами ООО "СК-Энерго".

Мы обращали на это внимание следствия, детально разбирали в суде первой инстанции, скрупулезно описывали в апелляционных жалобах, однако, так и не были услышаны. И только после того, как Шестой кассационный суд общей юрисдикции воспринял наши доводы, в который раз указав на недопустимость оставления их без рассмотрения нижестоящими судами, позиция стороны защиты получила надлежащую правовую оценку Самарского областного суда, логичным итогом которой стало постановление апелляционного оправдательного приговора в отношении Андрея Майера".

По мнению другого защитника Андрея Майера адвоката Андрея Карномазова, реальный шанс быть оправданным в современном суде статистически колеблется в районе 0,1% от общего количества уголовных дел.

"Оправдание в нашем суде похоже на чудо, - говорит он. - Собственно, таковым и является. Это значит, что КПД следственных органов фактически равняется 100% с поправкой на незначительную статистическую погрешность. Но это же противоестественно по всем законам природы и общества, так не может и не должно быть. В следствии работают обычные люди, которым точно так же свойственно делать ошибки. Может, для нашего уха звучит непривычно, но органы иногда ошибаются, а значит, это необходимо исправлять. Но система выстроена так, что колесо крутится только в одну сторону.

Это неправильная настройка. Суд является той последней инстанцией, где человек ищет и должен находить справедливость. От слова "справедливость" происходит и слово "право". Отрадно, что в конкретном деле Андрея Майера нам посчастливилось этого добиться. Отрадно, что в этом конкретном деле судья, в конечном счете, проявила принципиальный подход в анализе дела и доказательств, как говорится, "невзирая на лица". Нужно отдать должное и мужеству нашего подзащитного, который отдал три года жизни на то, чтобы доказать свою невиновность и с нашей помощью добился этого".