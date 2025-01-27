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Суды Происшествия

Осужденного за махинации на миллионы депутата Майера лишили полномочий

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет депутатов Куйбышевского района Самары решил досрочно прекратить полномочия депутата Андрея Майера. Решение уже опубликовано и вступило в силу. При этом уточняется, что Майер сам подал заявление с просьбой прекратить его полномочия.

Напомним, недавно облсуд вынес решение по уголовному делу Майера.

"По имеющимся данным, с 1 января 2020 г. по 1 мая 2021 г. Майер, хотя и не был членом органа управления, но руководил ООО "Электросетевая транспортная компания". И при исполнении договора оказания услуг при передаче электроэнергии, который заключали между филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" и ООО "Электросетевая транспортная компания", - зная о поступлении от сбытовой организации ПАО "Самараэнерго" и прочих организаций денег за поставленную потребителям электроэнергию, не перечислил средства ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети", - разъяснил источник Волга Ньюс в силовых структурах.

Как считали правоохранители, исчезло около 52 млн рублей. Этот размер квалифицировали как "особо крупный". У силовиков появились данные, что деньги депутат мог присвоить. В итоге оперативники передали всю информацию в Следственный комитет. А в региональном управлении ведомства расследовали дело о мошенничестве. Позже суд приговорил Майера к двум годам и трем месяцам лишения свободы, но в соответствии со ст. 53.1 УК РФ срок в колонии заменили принудительными работами с удержанием в доход государства 15% дохода. Также был удовлетворен гражданский иск, и с Майера решили взыскать в пользу ПАО 57 млн рублей. До выплаты этой суммы суд первой инстанции и сохранял арест на машины: Toyota Camry, Mercedes-Benz GLE-Class, еще один Mercedes-Benz GLE-Class, Mercedes-Benz G-Class, Lada Granta, Audi A6, Lada KS035L Largus, транспортное средство Exeed TXL, 50% доли уставного капитала ООО (принадлежит подсудимому Майер) и 50% доли уставного капитала ООО жены Майера.

Защищали Майера аж пять адвокатов: Андрей Карномазов, Валентина Халеппо, Марина Карномазова, Дмитрий Тараборин и Дмитрий Курмаев. Они подали жалобы на приговор. Облсуд решил смягчить наказание до двух лет лишения свободы, но и его считать замененным принудительными работами на два года. Приговор также отменен в части сохранения ареста на имущество - например, сообщается, что машины приобретены ООО в лизинг. При этом нет данных, что Майер получил эти машины преступным путем. В итоге вопрос об аресте машин и долей ООО должен рассмотреть суд первой инстанции заново.

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