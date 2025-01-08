Пять адвокатов депутата Майера пытаются снять аресты с "Мерседесов" и "Ауди"

Самарский областной суд пересмотрел приговор народному избраннику Андрею Майеру. Он был депутатом Совета депутатов Куйбышевского района Самары второго созыва по мажоритарной системе.

Напомним, Майера подозревали в мошенничестве, потом квалификацию изменили на "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

"По имеющимся данным, с 1 января 2020 г. по 1 мая 2021 г. Майер хоть и не был членом органа управления, но руководил ООО "Электросетевая транспортная компания". И при исполнении договора оказания услуг при передаче электроэнергии, который заключали между филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" и ООО "Электросетевая транспортная компания", зная о поступлении от сбытовой организации ПАО "Самараэнерго" и прочих организаций денег за поставленную потребителям электроэнергию, не перечислил средства ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", — поделился источник Волга Ньюс в силовых структурах.

Как считали правоохранители, исчезли около 52 млн рублей. Этот размер квалифицировали как "особо крупный". У силовиков появились данные, что деньги депутат мог присвоить. В итоге оперативники передали всю информацию в Следственный комитет. А в региональном управлении ведомства расследовали дело о мошенничестве. Позже суд приговорил Майера к двум годам и трем месяцам лишения свободы, но в соответствии со ст. 53.1 УК РФ срок в колонии заменили на принудительные работы с удержанием в доход государства 15% дохода. Также был удовлетворен гражданский иск и с Майера решили взыскать в пользу ПАО 57 млн рублей. До выплаты этой суммы суд первой инстанции и сохранял арест на машины: Тoyota Camry, Mercedes-Benz GLE-Class, еще один Mercedes-Benz GLE-Class, Mercedes-Benz G-Class, Lada Granta, Audi A6, Lada KS035L Largus, транспортное средство Exeed TXL, 50% доли уставного капитала ООО (принадлежит подсудимому Майер) и 50% доли уставного капитала ООО жены Майера.

Защищали Майера аж пять адвокатов: Андрей Карномазов, Валентина Халеппо, Марина Карномазова, Дмитрий Тараборин и Дмитрий Курмаев. Они подали жалобы на приговор. Облсуд изучил материалы дела, где были интересные показания свидетелей. Например, один из свидетелей сообщил, что Майера представили как финансового директора, которому все должны подчиняться. По указанию Майера этот свидетель практически ежедневно ездил по определенному адресу, где неизвестные ему люди передавали пакет с деньгами. Наличку свидетель привозил Майеру. Однажды Майер дал указания съездить в банк и в банкоматах снять с карты 700 тыс. руб., обязательно надев на лицо маску и кепку.

Облсуд постановил признать некоторые смягчающие обстоятельства — например, наличие грамот у детей Майера. Также решено смягчить наказание до двух лет лишения свободы, но и его считать замененным принудительными работами на два года. Приговор также отменен в части сохранения ареста на имущество — например, сообщается, что машины приобретены ООО в лизинг. При этом нет данных, что Майер получил эти машины преступным путем. В итоге вопрос об аресте машин и долей ООО должен рассмотреть суд первой инстанции заново.