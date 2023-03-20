Самарского депутата подозревают в мошенничестве на 52 млн рублей

Силовики раскрыли детали причин задержания народного избранника из Самары Андрея Майера. Он является депутатом Совета депутатов Куйбышевского района второго созыва по мажоритарной системе.
Как ранее уже сообщал Волга Ньюс, в отношении Майера возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). А суд Самарского района региональной столицы отправил его под арест. Интересно, что при этом один из помощников Майера пытался убедить журналистов, что тот в Москве на обучении и вернется "нескоро, может быть, через месяц".
"По имеющимся данным, с 1 января 2020 г. по 1 мая 2021 г. Майер хоть и не был членом органа управления, но руководил ООО "Электросетевая транспортная компания". И при исполнении договора оказания услуг при передаче электроэнергии, который заключали между филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" и ООО "Электросетевая транспортная компания", зная о поступлении от сбытовой организации ПАО "Самараэнерго" и прочих организаций денег за поставленную потребителям электроэнергию, не перечислил средства ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", — поделился источник Волга Ньюс в силовых структурах.
Как считают правоохранители, исчезли 52 млн рублей. Этот размер квалифицировали как "особо крупный". У силовиков появились данные, что деньги депутат мог присвоить. В итоге оперативники передали всю информацию в Следственный комитет. Сейчас в региональном управлении ведомства расследуют дело о мошенничестве.
Также удалось выяснить, что на сегодня Майер уже находится под домашним арестом. Интересно, что статьи в интернете о Майере гласят, якобы он занимался "правозащитной деятельностью" в сфере ЖКХ.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063