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Преступления Происшествия

Самарского депутата подозревают в мошенничестве на 52 млн рублей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики раскрыли детали причин задержания народного избранника из Самары Андрея Майера. Он является депутатом Совета депутатов Куйбышевского района второго созыва по мажоритарной системе.

Как ранее уже сообщал Волга Ньюс, в отношении Майера возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). А суд Самарского района региональной столицы отправил его под арест. Интересно, что при этом один из помощников Майера пытался убедить журналистов, что тот в Москве на обучении и вернется "нескоро, может быть, через месяц".

"По имеющимся данным, с 1 января 2020 г. по 1 мая 2021 г. Майер хоть и не был членом органа управления, но руководил ООО "Электросетевая транспортная компания". И при исполнении договора оказания услуг при передаче электроэнергии, который заключали между филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" и ООО "Электросетевая транспортная компания", зная о поступлении от сбытовой организации ПАО "Самараэнерго" и прочих организаций денег за поставленную потребителям электроэнергию, не перечислил средства ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", — поделился источник Волга Ньюс в силовых структурах.

Как считают правоохранители, исчезли 52 млн рублей. Этот размер квалифицировали как "особо крупный". У силовиков появились данные, что деньги депутат мог присвоить. В итоге оперативники передали всю информацию в Следственный комитет. Сейчас в региональном управлении ведомства расследуют дело о мошенничестве.

Также удалось выяснить, что на сегодня Майер уже находится под домашним арестом. Интересно, что статьи в интернете о Майере гласят, якобы он занимался "правозащитной деятельностью" в сфере ЖКХ.

Гид потребителя

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