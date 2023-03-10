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Преступления Происшествия

Еще один депутат из Самарской области стал фигурантом уголовного дела

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу несколько источников, в том числе в правоохранительных органах и судах, сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении депутата Куйбышевского района Самары Андрея Майера. Материалы находятся в управлении Следственного комитета по Самарской области. Мы направили официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Оба телефона депутата Андрея Майера на момент звонков были отключены. Один из его помощников сначала сообщил, что Майер в Москве на обучении и вернется "нескоро, может быть, через месяц". Услышав вопрос об уголовном деле, он пояснил, что не может его прокомментировать.

Меж тем суд Самарского района Самары продлил меру пресечения Андрею Майеру 21 февраля на два месяца - до конца апреля. По информации сайта Самарского областного суда, ранее Майер обжаловал арест, но безуспешно.

Согласно открытым данным, Майер был финансовым директором ООО "ЖКУ "Легион", являлся председателем комитета по местному самоуправлению, окончил Российский государственный торгово-экономический университет в 2010 году. В биографии Майера на открытых ресурсах в числе прочего указано, что ЖКУ "Легион" активно занимается правозащитной деятельностью и отстаиванием прав потребителей в сфере ЖКХ. А согласно материалам суда, Андрей Майер также является гендиректором ООО "Межрегиональный энергетической центр" ("МЭЦ").

Учредителем "МЭЦ" на официальных источниках значится Елена Журавлева. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также арендой и лизингом.

Сохранившиеся статьи о Майере гласят, что он боролся за возвращение управдомов, а также оказывал помощь в оснащении инвентарем клубу кикбоксинга "Мастер".

Напомним, ранее под уголовное дело подпал также депутат из Сызрани Сергей Иванов. Его подозревают в мошенничестве с президентским грантом. Членство Иванова в "ЕР" уже приостановили.

Еще один депутат - представитель "ЛДПР" из Чапаевка Наталья Гурьянова - подпала под суд за "заказ" мужа. Гурьянову задержала ФСБ после передачи денег киллеру.

Гид потребителя

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