Членство в "ЕР" сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено

В среду, 1 марта, принято решение о приостановке членства в "Единой России" депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения партии.
Эта мера связана с возбуждением уголовного дела о мошенничестве при использовании денежных средств президентского фонда культурных инициатив, которые были выделены на организацию патриотического мероприятия общественной организации "Сплочение".
Руководителем этой организации (Самарская региональная общественная организация поддержки и развития спорта и социальных инициатив "Сплочение") является Сергей Иванов.
Членство в "Единой России" приостановлено на период разбирательства, сообщили в реготделении.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!