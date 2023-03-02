Членство в "ЕР" сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено

В среду, 1 марта, принято решение о приостановке членства в "Единой России" депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения партии.

Эта мера связана с возбуждением уголовного дела о мошенничестве при использовании денежных средств президентского фонда культурных инициатив, которые были выделены на организацию патриотического мероприятия общественной организации "Сплочение".

Руководителем этой организации (Самарская региональная общественная организация поддержки и развития спорта и социальных инициатив "Сплочение") является Сергей Иванов.

Членство в "Единой России" приостановлено на период разбирательства, сообщили в реготделении.