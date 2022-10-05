Экс-депутата из Чапаевска, обвиненную в "заказе" мужа, снова не смогли начать судить

Суд Самарского района региональной столицы на этой неделе опять не смог сформировать коллегию присяжных по уголовному делу теперь уже бывшего депутата Чапаевска Натальи Гурьяновой, а также ее подруги Екатерины Абызовой.
Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество - ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Супруги также владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".
Предполагается, что Гурьянова обсуждала ситуацию с подругой - Екатериной Абызовой. Женщины решили избавиться от мужа депутата с помощью киллера. Они подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему за 400 тыс. руб. устранить супруга Гурьяновой. Дмитрий для вида согласился, но сам о готовящемся преступлении сообщил в ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В суд материалы поступили в ноябре 2020 года.
Обвиняемые попросили, чтобы их судили присяжные. Суд это разрешил. Но найти присяжных оказалось сложно. Последнее заседание состоялось 4 октября.
"Коллегию присяжных пока не сформировали", - уточнили в суде Самарского района.
Новую попытку должны предпринять 25 октября. Сама Гурьянова находится под стражей. Недавно она попыталась обжаловать свой арест, настаивая, что суд не начинается не по ее вине. Но отпустить женщину Самарский областной суд отказался.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц