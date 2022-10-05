Экс-депутата из Чапаевска, обвиненную в "заказе" мужа, снова не смогли начать судить

Суд Самарского района региональной столицы на этой неделе опять не смог сформировать коллегию присяжных по уголовному делу теперь уже бывшего депутата Чапаевска Натальи Гурьяновой, а также ее подруги Екатерины Абызовой.

Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество - ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Супруги также владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".

Предполагается, что Гурьянова обсуждала ситуацию с подругой - Екатериной Абызовой. Женщины решили избавиться от мужа депутата с помощью киллера. Они подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему за 400 тыс. руб. устранить супруга Гурьяновой. Дмитрий для вида согласился, но сам о готовящемся преступлении сообщил в ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В суд материалы поступили в ноябре 2020 года.

Обвиняемые попросили, чтобы их судили присяжные. Суд это разрешил. Но найти присяжных оказалось сложно. Последнее заседание состоялось 4 октября.

"Коллегию присяжных пока не сформировали", - уточнили в суде Самарского района.

Новую попытку должны предпринять 25 октября. Сама Гурьянова находится под стражей. Недавно она попыталась обжаловать свой арест, настаивая, что суд не начинается не по ее вине. Но отпустить женщину Самарский областной суд отказался.