В Самаре депутата третий год не могут начать судить за заказ мужа киллеру

Суд Самарского района региональной столицы не может собрать присяжных по делу бывшего депутата гордумы Чапаевска Натальи Гурьяновой и ее подруги Екатерины Абызовой. Женщин обвиняют в покушении на убийство.

Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество. У нее с супругом было ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Кроме того, муж и жена владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".

Предполагается, что ситуацию Гурьянова обсуждала с подругой - Абызовой. Женщины разработали план: избавиться от мужа-совладельца бизнеса с помощью киллера. Для этого подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему устранить супруга Гурьяновой за 400 тыс. рублей. Правда, Дмитрий убивать никого не захотел, а рассказал о происходящем ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В суд материалы поступили в ноябре 2020 года.

Женщины попросили, чтоб их судили присяжные. Суд это ходатайство удовлетворил. Но с тех пор процесс никак не могут начать. Очередное заседание назначили на 27 мая 2022 года. Как сообщили журналисту Волга Ньюс в суде Самарского района, коллегию присяжных снова не удалось собрать. Никаких прогнозов о дате начала процесса в суде пока сделать не могут.