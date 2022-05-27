В Самаре депутата третий год не могут начать судить за заказ мужа киллеру

Суд Самарского района региональной столицы не может собрать присяжных по делу бывшего депутата гордумы Чапаевска Натальи Гурьяновой и ее подруги Екатерины Абызовой. Женщин обвиняют в покушении на убийство.
Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество. У нее с супругом было ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Кроме того, муж и жена владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".
Предполагается, что ситуацию Гурьянова обсуждала с подругой - Абызовой. Женщины разработали план: избавиться от мужа-совладельца бизнеса с помощью киллера. Для этого подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему устранить супруга Гурьяновой за 400 тыс. рублей. Правда, Дмитрий убивать никого не захотел, а рассказал о происходящем ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В суд материалы поступили в ноябре 2020 года.
Женщины попросили, чтоб их судили присяжные. Суд это ходатайство удовлетворил. Но с тех пор процесс никак не могут начать. Очередное заседание назначили на 27 мая 2022 года. Как сообщили журналисту Волга Ньюс в суде Самарского района, коллегию присяжных снова не удалось собрать. Никаких прогнозов о дате начала процесса в суде пока сделать не могут.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.