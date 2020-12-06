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Суды Происшествия

Депутата из Чапаевска, которая нашла киллера для мужа, будут судить присяжные

ЧАПАЕВСК. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 ноября, в Самарский районный суд поступило уголовное дело депутата гордумы из Чапаевска Натальи Гурьяновой, ей вменяют организацию приготовления к заказному убийству.

Напомним, по версии следствия в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество, а остаться вдовой, но со всем совместно нажитым имуществом. За ликвидацию своего супруга она готова была заплатить 400 тыс. рублей. В начале года при передаче половины от этой суммы предполагаемому исполнителю женщину задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области, после чего все материалы поэтому делу передали в региональный Следственный комитет.

Расследование завершили осенью, признает ли Гурьянова вину, пока не ясно. Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась ее подруга — Екатерина Абызова, которая, по версии следствия, помогала ей разработать и привести в исполнение план по ликвидации супруга.

24 ноября и 1 декабря в суде состоялись предварительные слушания по этому делу. Как сообщила старший помощник прокурора Самарского района Мария Семенихина, на них подсудимые ходатайствовали о том, чтобы их судьбу решали присяжные заседатели. Суд это ходатайство удовлетворил, теперь потребуется некоторое время на то, чтобы сформировать коллегию присяжных.
 

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