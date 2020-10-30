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Преступления Происшествия

Экс-депутата из Чапаевска будут судить за организацию заказного убийства

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение депутату гордумы Чапаевска Наталье Гурьяновой и ее предполагаемой сообщнице Екатерине Абызовой.

Гурьяновой вменяют организацию приготовления к заказному убийству.

Напомним, по версии следствия, в январе 2020 г. депутат решила "заказать" мужа, чтобы получить совместно нажитое имущество. По поручению чиновницы и ее подруги посредник нашел исполнителя, которому пообещали 400 тыс. рублей.

Женщин задержали при передаче первой части гонорара 200 тыс. рублей.

Сейчас полномочия депутата прекращены.

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