Экс-депутата из Чапаевска будут судить за организацию заказного убийства

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение депутату гордумы Чапаевска Наталье Гурьяновой и ее предполагаемой сообщнице Екатерине Абызовой.

Гурьяновой вменяют организацию приготовления к заказному убийству.

Напомним, по версии следствия, в январе 2020 г. депутат решила "заказать" мужа, чтобы получить совместно нажитое имущество. По поручению чиновницы и ее подруги посредник нашел исполнителя, которому пообещали 400 тыс. рублей.

Женщин задержали при передаче первой части гонорара 200 тыс. рублей.

Сейчас полномочия депутата прекращены.