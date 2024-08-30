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Облсуд пересмотрит дело депутата из Самары о пропаже десятков миллионов рублей

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд начал рассматривать жалобу на приговор Андрея Майера. Мужчина, будучи депутатом Совета депутатов Куйбышевского района Самары, попал под статью о мошенничестве.

Напомним, речь идет о загадочной пропаже десятков миллионов.

"По имеющимся данным, с 1 января 2020 г. по 1 мая 2021 г. Майер хоть и не был членом органа управления, но руководил ООО "Электросетевая транспортная компания". И при исполнении договора оказания услуг при передаче электроэнергии, который заключали между филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети" и ООО "Электросетевая транспортная компания", зная о поступлении от сбытовой организации ПАО "Самараэнерго" и прочих организаций денег за поставленную потребителям электроэнергию, не перечислил средства ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", — поделился источник Волга Ньюс в силовых структурах.

Как считают правоохранители, исчезли 52 млн рублей. Этот размер квалифицировали как "особо крупный". У силовиков появились данные, что деньги депутат мог присвоить. В итоге оперативники передали всю информацию в Следственный комитет. Там и возбудили дело о мошенничестве. Позже суд приговорил Майера к двум годам и трем месяцам лишения свободы, но в соответствии со ст. 53.1 УК РФ срок в колонии заменили на принудительные работы с удержанием в доход государства 15% дохода.

Судя по сайту суда Самарского района Самары, адвокат подавал жалобы. В областном суде пересмотр дела уже начался, но, как уточнили в инстанции, пока решения нет — процесс отложили.

Гид потребителя

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