В Самаре вынесли приговор судоводителю, столкнувшемуся с "Валдаем"

В Самаре вынесли приговор судоводителю, допустившему столкновение теплоходом "Валерий Грушин" (марки "Валдай") июле 2024 г., сообщает Центральное МСУТ СК России.
Напомним, в 16:00 20 июля на Волге в районе турбазы "Чайка" мужчина на катере Astro 225 с двумя пассажирами на борту выехал на судовой ход, обогнал скоростное судно на подводных крыльях, после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед "Валдаем". В результате катер оказался под судном, а пассажиры маломерного судна получили тяжкие травмы.
Как выяснили правоохранители, у управлявшего катером мужчины не было прав на вождение маломерного судна.
Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью").
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.