В Самаре вынесли приговор судоводителю, столкнувшемуся с "Валдаем"

В Самаре вынесли приговор судоводителю, допустившему столкновение теплоходом "Валерий Грушин" (марки "Валдай") июле 2024 г., сообщает Центральное МСУТ СК России.

Напомним, в 16:00 20 июля на Волге в районе турбазы "Чайка" мужчина на катере Astro 225 с двумя пассажирами на борту выехал на судовой ход, обогнал скоростное судно на подводных крыльях, после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед "Валдаем". В результате катер оказался под судном, а пассажиры маломерного судна получили тяжкие травмы.

Как выяснили правоохранители, у управлявшего катером мужчины не было прав на вождение маломерного судна.

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью").

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.