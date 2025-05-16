Дело о столкновении катера с "Валдаем" у Самары отправилось в суд

В Самаре отправилось в мировой суд уголовное дело о столкновении катера с "Валдаем". Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, в 16:00 20 июля на Волге в районе турбазы "Чайка" мужчина на катере Astro 225 с двумя пассажирами на борту выехал на судовой ход, обогнал скоростное судно на подводных крыльях, после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед "Валдаем". В результате катер оказался под судном. В результате пассажиры маломерного судна получили тяжкие травмы.

Как выяснили правоохранители, у управлявшего катером мужчины не было прав на вождение маломерного судна.

Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью").