Столкновение "Валдая" и катера в Самаре попало на видео

Появилось видео столкновения судна "Валдай" и катера, произошедшего в субботу 20 июля на Волге в Самаре.

В ролике, опубликованном каналом "ЕЩЁ Самара", видно, что катер, двигаясь пересекающимся курсом, обогнал "Валдай" после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед судном. В результате "Валдай" просто подмял катер под себя.

Напомним, ЧП произошло в 16:00 в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе Самары. Пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. По состоянию на вечер 20 июля двое из них находились в тяжелом состоянии, состояние остальных троих оценивалось как средней степени тяжести.