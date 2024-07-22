Столкновение "Валдая" и катера в Самаре попало на видео

Появилось видео столкновения судна "Валдай" и катера, произошедшего в субботу 20 июля на Волге в Самаре.
В ролике, опубликованном каналом "ЕЩЁ Самара", видно, что катер, двигаясь пересекающимся курсом, обогнал "Валдай" после чего изменил направление движения и несколько секунд плыл прямо перед судном. В результате "Валдай" просто подмял катер под себя.
Напомним, ЧП произошло в 16:00 в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе Самары. Пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. По состоянию на вечер 20 июля двое из них находились в тяжелом состоянии, состояние остальных троих оценивалось как средней степени тяжести.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.