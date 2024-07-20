Двое пострадавших в столкновении с "Валдаем" находятся в тяжелом состоянии

Минздрав Самарской области сообщил информацию о состоянии пострадавших в столкновении "Валдая" и катера.
Двое из пяти госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, 20 июля, в 16:00, на Волге, в районе базы отдыха "Чайка" в Самаре, столкнулись скоростное пассажирское судно "Валдай" и катер. По предварительным данным, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
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Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.