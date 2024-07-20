Транспортная прокуратура начала проверку из-за столкновения "Валдая" и катера

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку из-за происшествия с "Валдаем" на Волге.

Напомним, 20 июля, в 16:00, на Волге, в районе базы отдыха "Чайка" в Самаре, столкнулись скоростное пассажирское судно "Валдай" и катер. По предварительным данным, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины.

Обстоятельства происшествия устанавливают. На место происшествия выехал Куйбышевский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.