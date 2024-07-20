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На Волге у Самары "Валдай" столкнулся с катером

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 июля, на Волге в Самаре произошла авария со скоростным судном "Валдай". Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 16:00 в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе пассажирское судно "Валдай" столкнулось легкомоторной лодкой.

По предварительным данным, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины.

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