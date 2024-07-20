На Волге у Самары "Валдай" столкнулся с катером

В субботу, 20 июля, на Волге в Самаре произошла авария со скоростным судном "Валдай". Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 16:00 в районе базы отдыха "Чайка" в Красноглинском районе пассажирское судно "Валдай" столкнулось легкомоторной лодкой.
По предварительным данным, пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины.
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Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.